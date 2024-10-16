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"لم يسرقوا".. موعد تفعيل البطاقات التموينية لمتعاقدي الكهرباء بنظام الممارسة

07:12 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين

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كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين أصدر قرارا بعودة تفعيل البطاقات للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، بداية من أول نوفمبر المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "فاتن عبدالمعبود"، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارة التموين تأكدت من وجود فئات من المواطنين يتعاملون بعداد الممارسة، ولم يحصلوا على خدمة الكهرباء بطرق غير شرعية، لذا أصدرت الوزارة قراراها اليوم بعودة تفعيل بطاقات تلك الفئات.

وأوضح أن الوزارة تواصل أعمال إيقاف الدعم للمتورطين في سرقة التيار الكهربائي، لحين الفصل القضائي، موضحا أن وزارة التموين تواصل تفعيل البطاقات للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين متعاقدي الكهرباء بنظام الممارسة تفعيل البطاقات التموينية عمرو مدكور ببرنامج صالة التحرير
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