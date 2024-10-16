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بعد أداء اليمين.. من هو الرئيس الجديد للمخابرات العامة؟

07:09 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

حسن محمود رشاد يؤدي اليمين القانونية

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كتب- محمد أبو بكر:

أدى حسن محمود رشاد، اليمين القانونية رئيسًا للمخابرات العامة، اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تخرج رشاد من الكلية الفنية العسكرية، وتدرج في المناصب بجهاز المخابرات العامة، إلى أن تمت ترقيته إلى درجة وكيل جهاز المخابرات قبل أن يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية كرئيسًا للمخابرات العامة.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين اللواء عباس كامل، مستشارًا لرئيس الجمهورية منسقًا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

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