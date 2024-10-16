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مدبولي: مناقشات حول استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين مصر والسعودية

06:32 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مناقشات جارية حول إمكانية استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين مصر والسعودية.

وأوضح مدبولي، أن التعامل بالعملتين المحلية في التجارة بين البلدين يعتمد على اتفاقيات وتنسيقات بين البنوك المركزية، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يخضع للدراسة من قبل الجهات المعنية لتحديد مدى إمكانية تنفيذه في المستقبل بناءً على التبادل التجاري بين البلدين.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، قال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: موضوع التعامل بالعملتين يكون وفقًا لاتفاقيات وتنسيقات بين البنوك المركزية وبعضها البعض بناء على التبادل التجاري بين البلدين.

وأكمل: وبناء عليه يتم تحديد هل سيتم تنفيذ هذا الموضوع، وبالتالي هذا الأمر يُدرس بين البنوك المركزية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.

الدكتور مصطفى مدبولي التبادل التجاري بين مصر والسعودية العملات المحلية في التبادل التجاري رئيس مجلس الوزراء
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