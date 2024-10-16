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السائق السبب.. أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث طلاب جامعة الجلالة

06:00 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حادث أتوبيس الجلالة، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا، واصفًا الحادث بأنه أدمى القلوب.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية، إلا أن الحوادث لا تزال تحدث، إلا أن وتيرتها انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجهًا لفرض رقابة مستمرة على السائقين مع تكثيف عمليات التفتيش الدوري لضمان السلامة على الطرق.

وتابع "مدبولي"، أن الحادث نتج بالأساس عن خطأ بشري من سائق الحافلة، مشددًا على أن الحكومة ستتحرك بجدية للحد من هذه النوعية من الحوادث.

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