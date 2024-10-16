وزيرة التخطيط: توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية قريبًا خلال الفترة القادمة

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي هما من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتم قياسها، موضحة أن هذا المؤشر يتم الإعلان عنه بعد مرور 3 أشهر من نهاية كل ربع مالي.

واستعرضت "المشاط"، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي عقدته "المشاط" اليوم بمقر مجلس الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023-2024، مشيرة إلى أن النمو بلغ 2.4% خلال الربع الأخير من العام، ليصل معدل النمو السنوي إلى 2.4%.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هذه السنة تميزت بتأثير عاملين رئيسيين، الأول هو التوترات الجيوسياسية التي أثرت على بعض الأنشطة المرتبطة بقناة السويس، أما الثاني فهو استعادة استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات انكماشية، سواء كانت مالية أو نقدية، مما ساهم في تحقيق استقرار للاقتصاد الكلي.

وأوضحت "المشاط" أن حوكمة الاستثمارات العامة كان لها أثر كبير على الناتج المحلي الإجمالي، مشددة على أهمية هذه الحوكمة في إفساح المجال للقطاع الخاص للاستثمار، مشيرة إلى توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة.