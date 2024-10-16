رئيس الوزراء: بدء الربط الكهربائي مع السعودية يونيو المقبل بطاقة 1500 ميجا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القمة المصرية السعودية التي تمت على أرض مصر، تحمل العديد من الرسائل المهمة في هذا التوقيت، وناقشت الأوضاع الإقليمية، والتعامل مع المتغيرات السريعة التي تحدث.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن القمة ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين وتوقيع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين، هدفه الرئيسى تدعيم العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تدخل المرحلة الأولى للربط الكهربائي بين البلدين 1500 ميجا، في يونيو المقبل.