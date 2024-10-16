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BBC

رئيس الوزراء: "بدون دولة قوية سنكون مطمع لأى دولة أخرى"

04:39 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إننا بدون دولة قوية سنكون مطمع لأي دولة أخرى وبالتالي القوة الشاملة مهمة لردع أي محاولات تتعلق بهذا الأمر.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، "منخافش من أي تهديدات خارجية أهم حاجة الجبهة الداخلية تكون متماسكة".

وأشار إلى أن القمة المصرية السعودية التي تمت على أرض مصر، تحمل العديد من الرسائل المهمة في هذا التوقيت، وناقشت الأوضاع الإقليمية، والتعامل مع المتغيرات السريعة التي تحدث.

وأكد أن القمة ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين وتوقيع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين، هدفه الرئيسي تدعيم العلاقات بين البلدين.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القمة المصرية السعودية
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