وصول طائرة مساعدات ضمن الجسر الجوي المصري لدعم لبنان
04:28 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024
كتب- محمد عبدالناصر:
وصلت طائرة مساعدات ضمن الجسر الجوي المصري لدعم لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
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كتب- محمد عبدالناصر:
وصلت طائرة مساعدات ضمن الجسر الجوي المصري لدعم لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
فيديو قد يعجبك: