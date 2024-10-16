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BBC

وصول طائرة مساعدات ضمن الجسر الجوي المصري لدعم لبنان

04:28 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

طائرة مساعدات

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كتب- محمد عبدالناصر:


وصلت طائرة مساعدات ضمن الجسر الجوي المصري لدعم لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.


طائرة مساعدات لبنان الجسر الجوي المصري
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