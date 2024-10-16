إعلان

BBC

محافظ القاهرة يوجه بتحسين الصورة البصرية لمنطقة القاهرة الخديوية

04:22 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

الدكتور إبراهيم صابر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:
قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية بمنطقة وسط المدينة رافقه خلالها اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدد من قيادات المحافظة والجهاز.
وأكد محافظ القاهرة، خلال الجولة، حرص المحافظة على تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والحفاظ عليها.. مشددًا على الأجهزة التنفيذية بإزالة أى تعديات عنها، وتحسين الصورة البصرية لها، وتنسيق الفراغ العام حولها.
ويهدف مشروع تطوير القاهرة الخديوية إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عبر الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة وإزالة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.

الدكتور إبراهيم صابر منطقة القاهرة الخديوية منطقة وسط القاهرة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الصحة ونظيرته القطرية يبحثان سبل التعاون وتبادل الخبرات بمجالات التكنولوجيا الطبية

إعلان

إعلان

الحجز مستمر.. احصل على شقة بالطرح المباشر من الإسكان والتسليم فوري
4 قرارات عاجلة من النائب العام ضد عصابة المراهنات الإلكترونية
خروج 22 مصابًا بحادث الجلالة بعد تماثلهم للشفاء
أمطار على هذه الأماكن.. تعرف حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
الحجز في 9 مدن.. تفاصيل التقديم على شقق سكن مصر