"الصحة": نجاح عملية دقيقة لتغيير الصمام الأورطي باستخدام القسطرة بمستشفي العاصمة الإدارية

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، في إجراء عملية دقيقة لعلاج ضيق الصمام الأورطي، باستخدام تقنية القسطرة (TAVI) لمريض يبلغ من العمر 75 عامًا .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، في بيان اليوم الأربعاء، إن مستشفى العاصمة الإدارية استقبلت المريض، وهو يعاني من آلام حادة في الصدر، وضيق في التنفس، ونوبات إغماء متكررة، وقد تم فحصه من قبل استشاري لجنة القلب، تحت إشراف رئيس قسم القلب والقسطرة الدكتور حازم خميس، حيث تبين أن المريض يعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي، وهو ما يتطلب تدخلاً طبياً فورياً لإجراء عملية تغيير الصمام بواسطة القسطرة (TAVI) .

وأضاف أنه تم إدخال المريض إلى وحدة قسطرة القلب في المستشفى، في خطوة سريعة للتدخل الطبي، وأُجريت العملية بنجاح، حيث قاد العملية فريق طبي من الخبراء المتخصصين في أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية والتخدير، مما يعكس كفاءة وتطور الخدمات الطبية في مستشفى العاصمة الإدارية، إلى جانب الدعم الذي قدمته الفرق الطبية المعاونة لضمان نجاح هذا التدخل الجراحي المعقد .

وتعد تقنية تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI) خيارا آمنا وفعالا، خصوصًا للحالات التي يصعب فيها إجراء الجراحة التقليدية، وهو ما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى، كما أن وحدة القسطرة القلبية في مستشفى العاصمة الإدارية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، وتعمل على تقديم جميع الخدمات العلاجية والطارئة على مدار الساعة، لتلبية احتياجات المرضى بأعلى معايير الجودة.

