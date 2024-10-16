توجيهات مهمة من محافظ الجيزة أثناء تفقده الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

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كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نسب التنفيذ لمشروعات التطوير للمحاور والطرق المؤدية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك في إطار استعدادات الدولة للتشغيل التجريبي له.

واطلع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، على أعمال تجميل وتطوير وزراعة المسطحات الخضراء واللاندسكيب ورفع كفاءة الأرصفة.

وخلال جولته، شدد محافظ الجيزة، على الشركة المنفذة لأعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصرى الكبير، بضرورة إبراز الجانب الجمالي للأعمال والإنتهاء من القطاعات المتبقية وفقا للجداول الزمنية المحددة.

كما تفقد محافظ الجيزة، الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بميدان الرماية وبمحيط المتحف المصري الكبير، واطلع على المخططات الزمنية لتنفيذ الأعمال.

واطمئن المهندس عادل النجار، على سير الأعمال، مؤكدًا على الأهمية التى يمثلها مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق باعتباره أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في الهرم وفيصل والعمرانية، موجهًا رئيس حى الهرم بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتسيير دوريات نظافة على مدار اليوم لمنع تراكم أية مخلفات بمحيط الأعمال ورفع ناتج الأعمال أولًا بأول.

كما ناقش محافظ الجيزة، موقف الانتهاء من أعمال دهان العقارات المقامة على جانبى الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصرى الكبير والمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة ومدخل مطار سفنكس مع مسئولي المكاتب الإستشارية والشركات المنفذة للأعمال للتأكد من التزام كل جهة بالمواعيد المحددة للانتهاء.