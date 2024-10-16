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BBC

المتحدث العسكري: القوات البحرية تحبط تهريب مواد مخدرة إلى داخل البلاد

03:17 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

احباط تهريب مواد مخدرة

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كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن القوات البحرية نجحت في التصدي لمحاولة تهريب كميات من نبات البانجو المخدر داخل جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك في إطار جهود القوات المسلحة لتأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية.

وبحسب البيان: رصدت إحدى نقاط المراقبة الساحلية التابعة لقاعدة البحر الأحمر البحرية نشاط غير معتاد لبعض مراكب الصيد غير المصرح لها بالقرب من ساحل شرم الشيخ، وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بدفع إحدى الوحدات البحرية لتفتيش مركب الصيد المشتبه به، وتمكنت الوحدة البحرية من ضبط عدد٣٤٥ لفافة من نبات البانجو المخدر على متن المركب، وتم نقل المضبوطات وتسليمها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تهريب مواد مخدرة

تهريب مواد مخدرة المتحدث العسكري القوات البحرية
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