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BBC

بيان مهم من معهد الفلك بشأن هزة أرضية في تركيا وتأثيرها على مصر

12:23 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

هزة أرضية

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابع للمعهد سجلت اليوم هزة أرضية على بعد 897 كيلو متر عن أقرب مدينة مصرية، وتحديدا شرق تركيا.

وكانت بيانات الهزة الأرضية كالتالي

القوة: 5.9 درجة على مقياس ريختر.

العمق 12.10 كيلومتر

وأكد المعهد أن لم يرد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

كان المرصد الأورومتوسطي لرصد الزلازل، قد ذكر في وقت سابق اليوم، أن زلزالًا بشدة 6.1 درجة ضرب شرق تركيا.

هزة أرضية تركيا معهد الفلك
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