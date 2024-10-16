نائب بالشيوخ يطالب بإصدار قرار عاجل بحظر استيراد السلع الاستفزازية

كتب- نشأت علي:



طالب الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ من الحكومة الإسراع في إصدار قرار عاجل بحظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية.

وقال في بيان صحفي اليوم: على أن يكون ذلك الأمر واضحاً في قائمة تتضمن أسماء هذه السلع ويتم نشرها بمختلف وسائل الإعلام لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا سعر الدولار مقابل الجنيه، وأسعار المواد البترولية والغذائية في العالم.

وناشد الصالحي في بيان له، مجتمع المستوردين بعدم استيراد هذه السلع فورا خلال هذه المرحلة وعدم انتظار صدور قرار بها.

وأعرب النائب عن ثقته التامة في وطنية رجال الأعمال والاستثمار وحرصهم الكبير على دعم ومساندة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة المشكلات والتحديات الاقتصادية الراهنة خاصة في ظل الأوضاع الاقليمية والعالمية الراهنة والتى اثرت سلبياً على دخل قناة السويس وعلى الاقتصاد العالمي والوطنى.

وطالب الدكتور محمد الصالحي الحكومة أن يقتصر الاستيراد في هذه المرحلة على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والصناعة؛ خاصة أن ذلك الأمر يعد واحداً من أحد أهم الدوافع لتنشيط التصنيع المحلي للسلع المستوردة تلبية لتكليفات الرئيس السيسي لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، مؤكداً على ضرورة أن تضع الحكومة مجموعة من السياسات التشجيعية لمجتمع المستثمرين والصناعة بهدف الاتجاه نحو تصنيع السلع والمنتجات المستوردة محلياً للحد من الفاتورة الاستيرادية التى تكلف الدولة عشرات المليارات من الدولارات لاستيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية.

وقبل أيام، وأثناء افتتاح الرئيس السيسي، لمحطة قطارات بشتيل، أشار كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، إلى أن مصر استوردت سلعًا بقيمة 45.7 مليار دولار، تشمل سيارات وجرارات وأتوبيسات، بالإضافة إلى 8.7 مليار دولار للهواتف المحمولة، و5.6 مليار دولار لأشياء متنوعة نسميها السلع الاستفزازية منها الألبان، الأثاث الفاخر، والأواني الخزفية".



وأكد الوزير على أن الهدف هو تصنيع هذه المنتجات محليًا، وعدم استيرادها مجددًا.



