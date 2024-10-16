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طلب إحاطة في النواب بشأن تكرار انقطاع المياه عن مدينة أسيوط

10:48 ص الأربعاء 16 أكتوبر 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

تقدم عصام العمدة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تكرار انقطاع المياه عن مدينة أسيوط بالكامل لمده تزيد عن 24 ساعة خلال أقل من شهرين.

وقال "العمدة" في طلبه، بحسب بيان: يؤكد الرئيس السيسي في كل خطاب على حرصه على توفير حياة كريمة لأهالي مصر وخاصة في القرى والمراكز المحرومة؛ بينما نجد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط تحرم أهالي مدينة أسيوط من الحياه الكريمة بتكرار انقطاع المياه عن مدينة أسيوط بالكامل لمده تزيد عن 24 ساعة خلال أقل من شهرين.

وتابع اللواء عصام العمدة: وبسبب نفس خط الطرد المتهالك وبدون أدنى مراعاة لظروف المرضى وكبار السن وطلبة المدارس.. هناك فشل شديد في إدارة الأزمة بقلة توفير سيارات مياه شرب كافية للمواطنين للحصول على احتياجاتهم.

وطالب النائب وزير الإسكان بفحص أسباب تكرار انقطاع المياه ومحاسبة المقصرين.

مجلس النواب انقطاع المياه مدينة أسيوط طلب إحاطة
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