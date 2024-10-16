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بدء الجلسة الجلسة الافتتاحية لليوم الرابع من أسبوع القاهرة للمياه

10:34 ص الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسبوع القاهرة للمياه

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كتب-عمرو صالح:

بدأت منذ قليل، الجلسة الافتتاحية لليوم الرابع لأسبوع القاهرة للمياه بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الوي والموارد المائية، وعدد من وزراء الري وخبراء البيئة ومسؤلي المياه بمختلف دول العالم.

ويجمع أسبوع القاهرة للمياه خبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.

ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، بناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.

أسبوع القاهرة للمياه الدكتور هاني سويلم وزراء الري التغيرات المناخية
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