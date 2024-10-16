قلوبنا تقطر حزنا.. أول تعليق من رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة على حادث أوتوبيس الطلاب

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كتب-عمرو صالح:

أعرب الدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، عن حزنه الشديد جراء الحادث الآليم الذي راح ضحيته ١٢ طالب وإصابة ٢٨ آخرين.

وقال "عدوي" في منشور له عبر صفحته الشخصية "فيس بوك": "البقاء والدوام لله، قلوبنا تقطر دما حزنا على ضحايا الحادث الآليم من طلاب الجلالة".

كان طريق "الجلالة_ السخنة" جنوبي محافظة السويس، شهد انقلاب لحافلة يستقلها طلاب جامعة الجلالة.

ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف 25 سيارة لموقع الحادث، حيث قدم المسعفين التأمين الطبي.

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا من قائدي السيارات يفيد بانقلاب الأتوبيس على طريق الجلالة – السخنة، في اتجاه السويس، عند مفارق الطريق أمام محطة تموين السيارات.

تبين من المعاينة المبدئية أن الأتوبيس يحمل لوحات رقم "أ. ق. م" 2376، وكان في طريق العودة إلى السويس، ويستقله طلاب جامعة الجلالة، وأن السرعة الزائدة كانت السبب وراء انقلاب الأتوبيس.

كما وجه الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع الرعاية الصحية في السويس، برفع درجة الاستعداد واستدعاء الأطقم الطبية لقسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي لاستقبال المصابين وتوجيههم للأقسام الداخلية والعناية بعد تشخيص حالاتهم.