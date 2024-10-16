ما طرق الإبلاغ عن قراءة عداد الكهرباء لاستهلاك أكتوبر 2024؟

كتب ـ محمد صلاح

تزداد عمليات البحث عن كيفية تسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيًا عن استهلاك شهر أكتوبر الجاري 2024، للحصول على فاتورة استهلاك شهرية تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك دون أخطاء من العنصر البشري أو التقديرات الجزافية.

وأتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددًا من الآليات التي تمكن المشتركين من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة بجميع فروع شبكات شركات توزيع الكهرباء تسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيًا عن شهر أكتوبر الجاري 2024، بدءًا من أول الشهر حتى يوم 15 من كل شهر كالتالي:

الطريقة الأولى:

تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

الطريقة الثانية:

تحميل تطبيق «القارئ الذكي لعداد الكهرباء» التابع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

الطريقة الثالثة:

الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على 121 وإبلاغ القراءة.

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عن 4 خطوات تمكّن المشتركين بجميع فروع شركات توزيع الكهرباء من تسجيل قراءة العداد عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى:

اختيار نوع الخدمة من خلال الضغط على أيقونة «قراءة العدادات».

الخطوة الثانية:

إدخال الرقم الآلي الخاص بالمستهلك.

الخطوة الثالثة:

إدخال البيانات المطلوبة، وهي رقم العداد، المنطقة، العنوان، قراءة العداد الشهرية.

الخطوة الرابعة:

الضغط على أيقونة التسجيل.