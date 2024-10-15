ضياء رشوان: رسائل الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية تدعو المصريين للاطمئنان

كتب-عمرو صالح:

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أمس بمناسبة الذكرى الـ 51 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، قائلا: إن الرئيس السيسي حريص على توصيل معانٍ ورسائل محددة في مناسبات مختلفة وربما بطرق مختلفة.

وأضاف "رشوان"، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار"، وتقدمه الإعلامية سمر الزهيري، على قناة إكسترا نيوز، أنه من ضمن هذه الرسائل بأن مصر لديها جيش قوي وقادر على الدفاع عن البلاد، وهذه الرسائل قيلت منذ تفتيش الفرقة الرابعة مدرعات في أكتوبر 2023 بعد بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأيام، وهذه الرسالة قالها أيضا في تفيتش الفرقة السادسة مدرعات منذ أسبوع، وقالها أيضا أمس.

وأشار إلى أن هذا يعني رسالة للمصريين بالاطمئنان فمصر دولة كبيرة وتمتلك ما يمكنها من الدفاع عن نفسها، كما أن هذه الرسالة تعني بأن هذه القوة الشاملة ليست موجهة لأحد ولا يوجد أجندة خفية ضد أحد.