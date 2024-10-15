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أحمد موسى بعد حادث المنيا: الفصل والحبس لأي سائق يثبت تعاطيه للمخدرات

11:36 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

أحمد موسى

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل اجتماع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة مع مسئولي هيئة السكة الحديد، بعد واقعة حادث المنيا.

وقال خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن الفريق كامل الوزير أصدر قرارا بإجراء كشوفات وتحاليل طبية لجميع سائقي السكة الحديد، ومن يثبت عليه تعاطي المخدرات، سيتم فصله وحبسه بشكل فوري.

وأوضح أن الدولة تنفق المليارات لتقديم أفضل الخدمات في السكة الحديد، موضحا أن الجهات الرقابية لن تسمح بالاستهتار أو التهاون في تشغيل قطارات السكة الحديد بعد التطوير.

وتابع: "بلاش الاستهانة بأرواح الناس.. يجي واحد في منتهي الاستهتار ويعمل كدا.. لو مش عاجبك الشغلانة سيبها".

وطالب موسى، بالضرب بيد من حديد لكل مخطئ ومتهاون في حادث المنيا.

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