استثمارات بـ 100 مليون جنيه.. أبرز مؤشرات الأداء لـ"وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء"

كتب ـ محمد صلاح:

ترأس المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أعمال مناقشة ميزانية شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، التي استعرض خلالها المهندس محمد العبد، رئيس مجلس إدارة الشركة، ما تم تنفيذه وإنجازه خلال العام المالي 2023/2024.

وأكد رئيس الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القدرة الاسمية لها تبلغ 5863 ميجاوات، بنسبة مساهمة 15% من إجمالي القدرات الاسمية لشركات التوليد الحراري على مستوى الشبكة القومية للكهرباء. مشيرًا إلى أن الطاقة المولدة من الشركة بلغت 24824 جيجاوات ساعة، بينما بلغت الطاقة المباعة 24305 جيجاوات ساعة.

وخلال استعراضه لمؤشرات الأداء، أكد رئيس الشركة أن حجم الاستثمارات بلغ 100.556 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، موضحًا أن الشركة التزمت بتنفيذ كافة برامج الصيانة والعمرات المقررة طبقًا لتوصيات الشركات المصنعة، اللازمة للحفاظ على كفاءة وحدات التوليد بالتنسيق مع التحكم القومي للطاقة.

وأشار إلى أن الشركة طبقت سياسة اختيار تشغيل وحدات التوليد بكل محطة بما يحقق أفضل معدلات استهلاك للوقود مع الالتزام بالقدرة المطلوبة من المحطة من قبل التحكم القومي، كما تم اتخاذ عدة إجراءات في سبيل تطوير الأداء من خلال تحقيق أعلى كفاءة لتشغيل وصيانة محطات التوليد، وبلغ معدل استهلاك الوقود (163.49 جم/ك.و.س)، إضافةً إلى المحافظة على التوافق البيئي، التزامًا بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، حيث يتم مراقبة الانبعاثات الغازية المنبعثة من المداخن لحظيًا أون لاين بواسطة الشبكة القومية لرصد الانبعاثات.

وأوضح العبد أن هناك اهتمامًا كبيرًا وأولوية خاصة بتعظيم دور التصنيع المحلي لترشيد النفقات ومواجهة زيادة أسعار قطع الغيار وارتفاع تكلفة الإصلاح خارج البلاد نظرًا للظروف العالمية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وتأخر توريد وشحن المهمات.

وأكد أهمية وضرورة استثمار الخبرات والقدرات البشرية المتمثلة في العمالة الفنية المدربة بالمحطات من خلال تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة أثناء إجراء العمرات لوحدات التوليد تحت إشراف الشركات المصنعة، دون الاستعانة بعمالة هذه الشركات لتوفير العملة الأجنبية. كما تم تصنيع أعمدة الجهد المنخفض والجهد المتوسط لصالح شركات توزيع الكهرباء، في إطار توجيهات الشركة القابضة لكهرباء مصر.