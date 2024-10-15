الخيانة.. "زوجة أرض اللواء" تكشف سر اعتداء زوجها عليها وحلق شعرها في الشارع

كتبت- داليا الظنيني:

كشفت «دنيا» الزوجة التي سحلها زوجها بمنطقة أرض اللواء، في الجيزة، تفاصيل اعتداء زوجها عليها وحلق شعرها وسط الشارع.

وقالت الزوجة في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إن زوجها دائم التعدي عليها، مشيرة إلى أنه شهر بها خلال الواقعة، على عكس الحقيقة.

وأضافت: «طلع قال أنا عملت كده ردًا لشرفي وكرامتي، لأنها بتفتح تيك توك وبتفتح لايفات، أنا عندي صفحة من 2020، وكنت بفتحها وهو معايا في البيت، أنا وهو عندنا تيك توك من بدري».

وأشارت إلى أنها هددت زوجها بفتح «لايف» على تطبيق تيك توك، لتفضحه بسبب اعتدائه الدائم عليها، لافتًا إلى أنهما منفصلين منذ شهرين، إذ رفعت عليه دعوى طلاق للضرر.

وأكدت أن سبب الخلاف الأساسي بينهما، هو الخيانة الزوجية.