إعلان

BBC

"قومي المرأة" يشيد بمبادرة استخراج الأوراق ووثائق السفر بالمجان لذوي الإعاقة البصرية

10:17 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

المجلس القومي للمرأة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت - نور العمروسي:

أشاد المجلس القومي للمرأة بمبادرة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، باستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الصادر لهم بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة دون غيرهم بكافة محافظات الجمهورية بالمجان، اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع .

وذكر المجلس ـ في بيان له اليوم الثلاثاء ـ أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتفعيل الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة تجاه كافة فئات المجتمع، ولاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وبمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء .

وثمن المجلس الدور المجتمعي والإنساني لوزارة الداخلية وجهودها الحثيثة والدائمة لدعم المرأة المصرية وحمايتها، موضحا أن تلك المبادرة ستساعد المرأة من ذوات الإعاقة البصرية لتلبية احتياجاتهن من الخدمات الشرطية بالمجان خلال الفترة المشار إليها، ويأتي هذا تأكيداً علي تعزيز وصول الخدمات الجماهيرية الشرطية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة .

المجلس القومي للمرأة حقوق الإنسان وزارة الداخلية ذوي الإعاقة البصرية اللواء محمود توفيق الخدمات الشرطية اليوم العالمي للمكفوفين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شيخ الأزهر: مستعدون لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في أوزبكستان تقديرًا لعلمائها

إعلان

إعلان