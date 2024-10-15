افتتاحه تجريبياً غدًا.. 40 صورة من أهم مقتنيات المتحف المصري الكبير

كتب- محمد شاكر:

تصوير- نادر نبيل:

يفتح المتحف المصري الكبير أبوابه أمام الجمهور غدًا الأربعاء، لبدء التشغيل التجريبي لأجزاء جديدة بالمتحف، تشمل 12 قاعة عرض رئيسية للمرة الأولى، تقع على مساحة تقدر بحوالى 6 أفدنة، بخلاف ما تم تشغيله بالفعل.

وتضم قاعات المتحف المصري الكبير، القطع الأثرية لعصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني، طبقًا لسيناريو عرض متحفي على أعلى مستوى، ويروي ثلاثة موضوعات رئيسية عن الحضارة المصرية القديمة: الملكية، المجتمع، والمعتقدات.

والتقطت عدسة "مصراوي" على أول صور من القاعات الجديدة التي سيتم افتتاحها أمام الجمهور غدًا، وكذلك أهم المقتنيات التي يضمها المتحف.

وخلال هذا الافتتاح، يستطيع الزائر أن يتجول داخل عرض أثري تاريخي لفترات عصور ما قبل التاريخ، وعصور ما قبل الأسرات، وعصر بداية الأسرات، والدولة القديمة، والوسطى، والحديثة، واليوناني الروماني، والعصر المتأخر، وحتى عصر الانتقال الثالث، بين موضوعات رئيسية للعرض المتحفي تتناول المجتمع، والحكم الملكي، والمعتقدات حتى نهاية العصر اليوناني الروماني.

ومن المقرر أن يستقبل المتحف في الافتتاح التجريبي له 4 آلاف زائر يوميًا كحد أقصى، لأن الهدف من التشغيل التجريبي هو تقييم جاهزيته لاستقبال الجمهور وتحديد أي نقاط تحتاج إلى تحسين.

كانت الفترة السابقة شهدت تشغيل المتحف تجريبيًا عبر جزء بسيط تضمن البهو العظيم، والمسلة، والدرج العظيم، وعرض "توت عنخ آمون"، والمنطقة التجارية، حيث حققت اكتمالًا في الأداء ونجاحًا تجاوز التوقعات.

أما قاعة الملك "توت عنخ آمون"، صاحب الشهرة العالمية الواسعة، فستكون مفتوحة عند الافتتاح الرسمي، بما تحتويه من كنوز أثرية معروضة تقترب من 5390 قطعة فريدة، منها قطع يشاهدها المتخصصون لأول مرة.