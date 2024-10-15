وزير العمل يؤكد ضرورة توعية العمال باشتراطات السلامة والصحة المهنية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد وزير العمل محمد جبران، ضرورة توعية العمال بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات، والمترددين من مخاطر بيئة العمل .

جاء ذلك خلال حضور الوزير ختام فعاليات مبادرة (سلامتك تهمنا) المنعقدة في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع 17 شركة من المنطقة الغربية لمحافظة الإسكندرية؛ لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان).

وأوضح جبران ضرورة توفير مناخ عمل آمن ومستقر، والتعرف على مدى التزام الشركات بالمحافظة على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة والالتزام بكافة القوانين واللوائح المحلية والمعايير الدولية.

وتفقد الوزير وحدة التحكم للإثيلين في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، والتقى عددًا من العمال، وحثهم على بذل كل الجهود لزيادة الإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشاد بالتطور والنهضة التي تشهدها الشركة والأرباح التي تحققها.