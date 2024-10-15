طلب إحاطة بشأن توقف أعمال الصرف الصحي في قرى الباجور بالمنوفية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة الصرف الصحي، بسبب تقاعس شركات المقاولات عن تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرى مركز الباجور، بمحافظة المنوفية.

وقال النائب محمود البرعي في بيان صحفي اليوم، إن هيئة الصرف الصحي أسندت مشروعات الصرف الصحي إلى عدد من شركات المقاولات، منها قرية كوم الضبع بمركز الباجور بالمنوفية، ولكن تلك الشركات تقاعست عن التنفيذ. وأكد البرعي أن هناك تباطؤاً شديداً في تنفيذ المشروع، ما تسبب في أضرار كبيرة لسكان القرية بشكل لا يمكن احتماله.

وأوضح النائب أن هيئة الصرف الصحي قامت بإسناد مشروعات الصرف الصحي في قريتي كوم الضبع وكفر سنجلف القديم إلى مصنع المحركات ومصنع حلوان، إلا أن هناك تباطؤاً في تنفيذ الأعمال، مما أدى إلى حالة من عدم الرضا بين مواطني الباجور.

وحذر البرعي من التباطؤ الشديد في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركز الباجور، والتي بدأت منذ سنوات ولم تُستكمل حتى الآن، في الوقت الذي يتم فيه التركيز على القرى التي تشملها مبادرة "حياة كريمة"، بينما تتجاهل الشركة المنفذة المشروعات القديمة.

وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على الأسباب الحقيقية لعدم استكمال المشروعات في قرية كوم الضبع، خاصة أن الدولة وفرت الأموال اللازمة لهذه المشروعات، ولكن تم استغلالها في غير محلها.

وأكد نائب الباجور أن الخطر بات يهدد حياة المواطنين نتيجة عدم اكتمال مشروعات الصرف الصحي، واستمرار أعمال الحفر المتقطعة دون إعادة تمهيد الطرق بعد تكسيرها، وترك غرف التفتيش دون أغطية، وبعضها دون صب نهائي، مما يجعل المرور في الشوارع صعباً. كما تم تعطيل تمهيد الطرق من قبل الوحدة المحلية لعدم انتهاء الأعمال بها.

وشدد النائب على ضرورة تشكيل لجنة لمعاينة الوضع على أرض الواقع، للوقوف على ما تم إنجازه من المشروعات وتحديد موعد الانتهاء من الأعمال المتبقية.