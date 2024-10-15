وزير الثقافة يبحث مع سفيرة رومانيا سبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي

كتب -محمد شاكر:

أكد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هَنو عمق العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا، والروابط الثقافية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين، موضحًا أهمية تعزيز التعاون مع رومانيا في المجال الثقافي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الثقافة مع أوليفيا نوديران سفيرة رومانيا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين مصر ورومانيا، وعدد من المبادرات والمشروعات الثقافية المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين البلدين، منها الإعداد للاحتفاء بمرور 120 عامًا على العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية المشتركة.

كما تناول اللقاء أطروحات المشاركة الرسمية الرومانية الأولى في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، إلى جانب التعاون في مجال صناعة السينما، خاصة "سينما الشباب"، وتبادل المشاركة في المهرجانات السينمائية في البلدين، كما استعرض اللقاء آليات التعاون في مجال الترجمة، وإلقاء الضوء على الثقافتين المصرية والرومانية من خلال تبادل الترجمة بين البلدين.

وقال وزير الثقافة إن التبادل الثقافي يُمثل وسيلة فعالة لتعزيز الحوار بين الشعوب، وبناء جسور التواصل الحضاري، لافتًا إلى أن هناك العديد من الفرص التي يمكن استغلالها لتعميق التعاون في الفنون والثقافة بين البلدين.

من جانبها..أعربت سفيرة رومانيا بالقاهرة، عن سعادتها بالتعاون المستمر مع وزارة الثقافة المصرية، مؤكدة استعداد بلادها لدعم كافة الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التعاون الثقافي، مشيرة إلى أن الثقافة تؤدي دورًا أساسيًا في تعزيز التفاهم بين الدول.