وزير الإنتاج الحربي يبحث مع ممثلي "أشوك ليلاند" الهندية أوجه التعاون المشترك

كتب- محمد سامي:

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، السعي إلى عقد شراكات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي وكذا تبادل الخبرات والمعلومات الفنية مع الشركات الهندية في مختلف المجالات وعلى رأسها شركة "أشوك ليلاند"، معرباً عن ثقته في تكنولوجيات التصنيع المتقدمة بدولة الهند.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفدا من شركة "أشوك ليلاند" الهندية؛ لبحث أوجه التعاون في مجالات التصنيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، عمق علاقات التعاون المشترك بين الجانبين المصري والهندي في مختلف المجالات، لافتاً إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، والتي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر.

وأشار إلى أن الجهات التابعة للوزارة تعد رافداً مهماً في الصناعة الوطنية من خلال جهودها للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، مضيفاً أنه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة "أشوك ليلاند" الهندية في مجال إنتاج المحركات ذات القدرات المختلفة، والتي تتراوح من (48- 198) حصانًا، والتي تستخدم في التطبيقات الصناعية المختلفة كوحدات توليد الكهرباء ووحدات رفع المياه وغيرها من التطبيقات.

من جانبهم.. أوضح ممثلو "أشوك ليلاند" الهندية، أن الشركة تأسست عام 1948، وهي رائدة ومتخصصة في مجال صناعة المركبات مثل (الشاحنات، الأتوبيسات، عربات النقل الخفيفة).

وأوضح ممثلو الشركة، أنه يتم إنتاج المركبات العسكرية، وأن 70% تقريباً من إجمالي المركبات المستخدمة بالجيش الهندي من إنتاج "أشوك ليلاند"، وأشاروا إلى أن الشركة تنتج كذلك محركات الديزل للتطبيقات الصناعية المختلفة ومولدات الكهرباء، ويتبع الشركة عدد (9) مصانع تقع في الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

وأعرب ممثلو الشركة الهندية، عن تطلعهم للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في ضوء ما تتميز به شركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وبشرية على أعلى مستوى على خلفية التعاون السابق مع شركة حلوان لمحركات الديزل في إنشاء خط تجميع المحركات (أشوك ليلاند)، والذي بدأ من عام 2010، وكذا في إطار ما تشهده شركات الإنتاج الحربي من تطوير على مختلف الأصعدة.

وأشاد ممثلو الشركة الهندية، بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر، كما أشادوا من ناحية أخرى باهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار.

في السياق.. أكد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، حرص وزارة الإنتاج الحربي على التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله الوزارة لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.