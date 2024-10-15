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"كهرباء الوجه القبلي" توقع عقدًا لزراعة "الجوجوبا" بـ150 فدانًا.. وتكشف السبب

07:13 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
    توقيع عقد لزراعة الجوجوبا
  • عرض 4 صورة
    توقيع عقد لزراعة الجوجوبا
  • عرض 4 صورة
    توقيع عقد لزراعة الجوجوبا
  • عرض 4 صورة
    توقيع عقد لزراعة الجوجوبا

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كتب ـ محمد صلاح

شهد المهندس محمد مختار، رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، توقيع عقد الانتفاع والاستغلال لصالح شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، بمساحة 145 فدانًا، بين المحافظة والشركة.

وأوضحت الشركة أنه تم زراعة ما يقرب من 100 فدان بنبات الجوجوبا للتخلص من مياه الصرف لمحطة غرب أسيوط، التي تساهم في المحافظة على البيئة، مما يُعتبر إنجازًا غير مسبوق على مستوى شركات الكهرباء.

توقيع عقد لزراعة الجوجوبا كهرباء الوجه القبلي المهندس محمد مختار
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