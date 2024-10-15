إعلان

BBC

8 حالات غير مستقرة.. "الصحة" تكشف مستجدات الوضع الصحي لمصابي الجلالة

07:13 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

تفقد مصابين حادث انقلاب أتوبيس الجلالة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- داليا الظنيني:
كشف حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث أتوبيس الجلالة.

وأوضح أن 19 مصابًا تلقوا العلاج وخرجوا من المستشفى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن هناك 8 حالات غير مستقرة في حادث أتوبيس الجلالة الذي وقع أمس الاثنين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وأوضح أن الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، أجرى زيارة إلى مجمع السويس الطبي أمس الاثنين، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، موضحًا أن هناك 16 مصابًا لا يزالون يتلقون العلاج في المجمع الطبي.

وأشار عبدالغفار إلى أن مسئولي وزارة الصحة يتابعون الحالة الصحية للمصابين منذ بدء وقوع الحادث ونقلهم إلى المستشفى.


حادث أتوبيس الجلالة طلاب جامعة الجلالة مصابي حادث الجلالة مجمع السويس الطبي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"كهرباء الوجه القبلي" توقع عقدًا لزراعة "الجوجوبا" بـ150 فدانًا.. وتكشف السبب

إعلان

إعلان

عاجل| السيسي وبن سلمان يشهدان التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي