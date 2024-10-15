8 حالات غير مستقرة.. "الصحة" تكشف مستجدات الوضع الصحي لمصابي الجلالة

كتبت- داليا الظنيني:

كشف حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث أتوبيس الجلالة.

وأوضح أن 19 مصابًا تلقوا العلاج وخرجوا من المستشفى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن هناك 8 حالات غير مستقرة في حادث أتوبيس الجلالة الذي وقع أمس الاثنين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وأوضح أن الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، أجرى زيارة إلى مجمع السويس الطبي أمس الاثنين، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، موضحًا أن هناك 16 مصابًا لا يزالون يتلقون العلاج في المجمع الطبي.

وأشار عبدالغفار إلى أن مسئولي وزارة الصحة يتابعون الحالة الصحية للمصابين منذ بدء وقوع الحادث ونقلهم إلى المستشفى.



