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الشركة المتحدة تنعى والد الكاتب الصحفي مصطفى عمار

06:46 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

الكاتب الصحفي مصطفى عمار

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كتب - محمد شاكر:

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، والد الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وتقدمت الشركة والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء للكاتب الصحفى مصطفى عمار، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفاة والد الصحفي مصطفى عمار
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