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وزير الصحة يلتقي نظيره التونسي لبحث تعزيز التعاون المشترك

06:39 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

وزير الصحة يلتقي وزير الصحة التونسي

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كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى الفرجاني، وزير الصحة التونسي، على هامش اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول بحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وتونس في عدد من الموضوعات الصحية وسبل تعزيزها، ومن بين هذه الموضوعات تدريب الكوادر الطبية، إضافة إلى أبرز الموضوعات التي تناقشها اجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وأضاف عبد الغفار أن الوزير وجه الدعوة إلى وزير الصحة التونسي لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية، الذي سيُعقد في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر في القاهرة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وزير الصحة التونسي الدكتور مصطفى الفرجاني اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية التعاون المشترك بين مصر وتونس
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