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انطلاق فعاليات التدريب المشترك "ميدوزا -13" بدولة اليونان

05:35 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
  • عرض 6 صورة
    انطلاق فعاليات التدريب المشترك ''ميدوزا -13'' بدولة اليونان
  • عرض 6 صورة
    انطلاق فعاليات التدريب المشترك ''ميدوزا -13'' بدولة اليونان
  • عرض 6 صورة
    انطلاق فعاليات التدريب المشترك ''ميدوزا -13'' بدولة اليونان
  • عرض 6 صورة
    انطلاق فعاليات التدريب المشترك ''ميدوزا -13'' بدولة اليونان
  • عرض 6 صورة
    انطلاق فعاليات التدريب المشترك ''ميدوزا -13'' بدولة اليونان
  • عرض 6 صورة
    انطلاق فعاليات التدريب المشترك ''ميدوزا -13'' بدولة اليونان

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كتب - محمد سامي:

انطلقت فعاليات التدريب المشترك " ميدوزا -13" بدولة اليونان والذى سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية، وكلاً من إيطاليا والبحرين ورواندا وبلغاريا والمغرب بصفة مراقب.

ويتضمن التدريب تنفيذ عددا من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة والتخطيط المشترك لإدارة أعمال قتال بحرية وجوية ضد كافة التهديدات ، كذلك تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية والرمايات غير النمطية بما يعكس مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من تدريب راقٍ في مختلف التخصصات.

كما ستنفذ القوات الخاصة للدول المشاركة على هامش التدريب المشترك "ميدوزا -13" التدريبان المشتركان " مينا -3 " و" هرقل -3 " لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المشاركة .

يأتى التدريب فى إطار تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة .

التدريب المشترك ميدوزا -13 مصر واليونان اليونان البحر المتوسط القوات الجوية المصرية القوات البحرية المصرية القوات الخاصة المصرية واليونانية القوات المسلحة الدفاع الجوى
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