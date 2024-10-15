بمشاركة ممثلين عن 17 شركة.. وزير العمل يشهد ختام فاعليات مبادرة "سلامتك تهمنا"

كتب- أحمد السعداوي:

شهد وزير العمل محمد جبران، في ختام جولته اليوم الثلاثاء في محافظة الإسكندرية، ختام فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" المنعقدة في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، برئاسة المهندس محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والتي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع 17 شركة من المنطقة الغربية لمحافظة الإسكندرية، بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وزار الوزير وحدة التحكم للإيثيلين في "سيدبك"؛ حيث تفقد شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، والتقى عددًا من العمال، وحثهم على بذل كل الجهود لزيادة الإنتاج للمشاركة بناء الجمهورية الجديدة.

وشارك الوزير في ختام فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا"، بمقر "شركة سيدبك"، 120 عاملًا يمثلون 17 شركة؛ وهب: شركة إسكندرية للبترول، وشركة أموك للبترول، وشركة أسبك للبترول، وشركة إنربك للبترول، وشركة أكبا للبترول، وشركة إيلاب للبترول، وشركة بترومنت للبترول، وشركة جاسكو، وشركة البتروكيماويات، وشركة بتروجت للخدمات البترولية، وشركة العامرية للبترول، وشركة مصر للبترول، وشركة يونايتد جروب، وسيف فارما، وبيرلا كاربون، وبرميتيون لإطارات السيارات، وشركة إيثدكو .

وأكد جبران توعية العمال بالشركات بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، والمترددين، من مخاطر بيئة العمل، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر، والتعرف على مدى التزام الشركة بالمحافظة على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، والالتزام بكل القوانين واللوائح المحلية والمعايير الدولية .