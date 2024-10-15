محافظ القاهرة يتفقد قرية الفواخير والمجمع الحرفي بمصر القديمة

كتب- محمد نصار:

تفقد إبرهيم صابر، محافظ القاهرة، قرية الفواخير والمجمع الحرفي بمصر القديمة لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال زيارات الوفود المشاركة في المنتدى الحضري العالمي بدورته الثانية عشرة "WUF12"، التي ستعقد في الفترة من 4 لـ 8 نوفمبر المقبل حيث سيتم تنظيم زيارة للقرية والمجمع خلال انعقاد المنتدى.

وأشار "صابر"، في بيان اليوم، إلى أن قرية الفواخير شهدت أعمال تطوير شملت استكمال توصيل جميع المرافق "مياه - غاز - كهرباء - صرف" إلى جانب الاستمرار في تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الأفران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقي الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلي لباقي الأفران ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة وغيرها.

كما تم رفع كفاءة المباني وتركيب لاند سكيب زراعي إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها بشكل جمالي بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير، وتقنين أوضاع العاملين بها، كما تم إنشاء مدرسة لتعليم صناعة الفخار للحفاظ على استمرار المهنة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم وضع قرية الفخار والمجمع الحرفي على خريطة المزارات أثناء فترة انعقاد المنتدى للتعريف بالحرف اليدوية ومستوى التطور الحضري الجاري في المنطقة المحيطة بهما.

رافق محافظ القاهرة في جولته، أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.