شيخ الأزهر يُعزِّي أسر حادث جامعة الجلالة ويدعو بالشفاء للمصابين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر "شهداء العلم" طلاب جامعة الجلالة، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم مفجع.

وبحسب بيان لشيخ الأزهر، الثلاثاء، دعا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يربط على قلوب والديهم وذويهم ويرزقهم الصبر والسكينة، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، «إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون».