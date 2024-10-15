8 عمليات بـ 5 تخصصات.. تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث الجلالة

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كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن خروج 14 حالة من مصابي حادث الجلالة الذي وقع مساء الإثنين، بعد تماثلهم للشفاء.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن مجمع السويس الطبي استقبل 36 حالة، جراء حادث انقلاب أتوبيس على طريق الجلالة-العين السخنة، وعلى الفور قامت الفرق الطبية بالمجمع بالتعامل الفوري مع المصابين.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لمصابي حادث الجلالة.

وأشارت الهيئة لخضوع 8 مصابين لإجراء تدخلات جراحية متنوعة، شملت جراحات "العظام، الوجه والفكين، الجراحات العامة، الأوعية الدموية، والتجميل" وذلك وفقًا لأعلى المعايير الطبية.

ولفتت الهيئة إلى الحالات التي تخضع للعلاج الآن بمجمع السويس الطبي يبلغ عددهم 22 حالة، فيما تتراوح الإصابات جراء الحادث ما بين كسور، سحجات، وكدمات، بالإضافة إلى حالات تحتاج إلى تدخلات تجميلية بسيطة، مؤكدة استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة والمتابعة اللحظية لهم حتى تماثلهم للشفاء .

ونيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قام الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، بزيارة المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية تفقد خلالها الوضع الصحي للمصابين بمجمع السويس الطبي، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية للمصابين، مقدمًا خالص التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث الأليم، ومتمنيًا الشفاء لباقى المصابين اللذين يخضعون للعلاج.