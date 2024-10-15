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نصابون ومزيفون.. "الزراعة" تحذِّر المواطنين من الإعلانات الوهمية لبيع الأراضي

11:47 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

وزارة الزراعة

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كتب- أحمد السعداوي:

قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إنه ما زالت هناك بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تتداول أنباء بشأن ادعاء شركات تعاقدها مع وزارة الزراعة؛ للعمل كوسيط للإعلان عن بيع أراض زراعية واستصلاح للمواطنين.

ونفت الوزارة هذه الأخبار جملة وتفصيلًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد الوزارة مع شركات للعمل كوسيط للإعلان عن طرح أراض زراعية واستصلاح للبيع.

وأضاف إبراهيم أن تلك الشركات ما هي إلا كيانات وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، كما أن الإعلانات الخاصة بتلك الشركات مزيفة، مشددًا على أن أية عمليات طرح لمساحات من الأراضي الزراعية أو أراضي الاستصلاح للبيع، تتم عبر إجراءات قانونية رسمية أو عن طريق المزايدات العلنية، والتي يتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة.

وتابع المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة بأن الوزارة تحذِّر المواطنين من التعامل مع هذه الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلالهم ماديًّا، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك الكيانات.

وقال إبراهيم: نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة قد تثير البلبلة في المجتمع والنصب على المواطنين.

وزارة الزراعة الإعلانات الوهمية لبيع الأراضي أحمد إبراهيم
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