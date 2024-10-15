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الفصل وغرامة تساوي الخسائر.. إجراءات جديدة لمواجهة تعاطي المخدرات بالسكة الحديد

11:14 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

سكك حديد مصر

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كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات مشددة بشأن مواجهة تعاطي المخدرات بين عاملي التشغيل.

وبحسب منشور حصل مصراوي على نسخة منه، أصدرت الإدارة العامة للتشغيل قطاع المسافات الطويلة والقصيرة تعليمات مهمة لطوائف التشغيل وتشمل:

- قائدي القطارات ومساعديهم.

- رؤساء القطارات.

- مشرفي القطارات ومساعديهم.

- مضيفي القطارات.

- عمال المناورة.

وتضمنت التعليمات أن يتم الالتزام بتعليمات التشغيل بالهيئة، وفي حالة ثبوت تعاطي المخدرات لأي عامل سيتم توقيع الجزاء الرادع بالفصل.

وشددت الهيئة، على أنها ستتخذ إجراءات رادعة تراها بتوقيع أقصى أنواع الجزاءات، وفي حالة ارتكاب أي خطأ أدى أو قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح أو الممتلكات فسيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب في هذه الخسائر الحبس لأقصى مدة بالقانون والغرامة تساوي قيمة الخسائر لـ (المستهتر - المهمل - غير المنضبط - المنحل - الذي لا يتبع التعليمات).

وتقرر إجراء تحليل بصفة مستديمة على أجهزة الـ ATC وأخذ قطارات عشوائية على الرحلات والخطوط المختلفة للتأكد من تنفيذ السائقين للتعليمات ومحاسبة المقصر.

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