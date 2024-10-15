حدث في منتصف الليل| الوضع الصحي لمصابي أتوبيس الجلالة.. وإيقاف المتسببين في حادث قطار المنيا
كتب- أحمد عبدالمنعم:
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
مصر وهولندا توقعان مذكرة تعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع تغيرات المناخ
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ومايكا فان جينيكن المبعوث الهولندى الخاص للمياه، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والسفارة الهولندية بالقاهرة، لتعزيز الجهود المُشتركة في مجال إدارة المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية ، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من السيد الدكتور/ عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ، وأيفا ويتمان القائم بأعمال السفير الهولندي بالقاهرة.
وزير النقل: إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة
عقد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور نواب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والطرق والكباري، والنقل البحري، ورؤساء المناطق المختلفة بهيئة السكك الحديدية.
الصحة: 33 مصابًا و12 حالة وفاة في حادث انقلاب أتوبيس بطريق العين السخنة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد مصابي حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع مساء اليوم الإثنين، على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه «الزعفرانة ـ السويس»، إلى 33 مصابا بالإضافة إلى 12 حالة وفاة.
الصحة تكشف تفاصيل الوضع الصحي لمصابي حادث انقلاب أتوبيس الجلالة
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس بطريق العين السخنة.
تراجع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تراجع درجات الحرارة غدًا الثلاثاء على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.
الصحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث الجلالة -(صور من المستشفى)
تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، المصابين في حادث انقلاب أتوبيس على طريق الجلالة-العين السخنة، أثناء تلقيهم الرعاية الصحية بمجمع السويس الطبي.
متحدث الوزراء: الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية قريبًا
قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث الوزراء، إن اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدي الذي ترأسه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، يأتي في إطار حرص الحكومة والبنك المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية.
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