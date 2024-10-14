توجيه من وزير التعليم العالي بشأن تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لطلاب حادثة الجلالة

كتب- عمر صبري:

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي كل من الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، والدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية وعميد كلية الطب جامعة الزقازيق بالتنسيق الكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لطلاب جامعة الجلالة المصابين في الحادث الأليم.

كما وجه الدكتور عاشور برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة الزقازيق والعاشر من رمضان، وهي المستشفيات الجامعية الرئيسية بإقليم القناة، لتوفير أماكن لجميع المصابين، وكذا تجهيز أطقم طبية من كلية الطب جامعة الزقازيق لدعم المجمع الطبي بالسويس وذلك لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية عند الاحتياج.