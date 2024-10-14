وزير الري يشارك فى اجتماع اللجنة التوجيهية للمجلس الاستشاري المصري الهولندي

وزير النقل: إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله

كتب- عمرو صالح:

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فى اجتماع اللجنة التوجيهية للمجلس الاستشاري المصري الهولندي، ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه.

وأكد وزير الري حرصه على تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه، خاصة أن هذا التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات والدراسات البحثية، مشيرًا لأهمية استمرار المجلس الاستشارى المصرى الهولندي في متابعة موقف الدراسات والمشروعات الجارية ومدى الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذها.

وأشار إلى قيام الوزارة بتحديد أولوياتها من المشروعات والدراسات البحثية التي ترغب في التعاون فيها مع شركاء التنمية ومن بينهم الجانب الهولندي، بحيث تعكس هذه الأولويات الإحتياجات الفعلية على الأرض طبقا لرؤية الوزارة وأولوياتها.

وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة جوانب التعاون الفني والإعداد لتمديد مذكرة التفاهم بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة، والإشارة لتوقيع مصر وهولندا اليوم ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ مذكرة تفاهم لدراسة "البحث عن مصادر الرمال فى البحر المتوسط" فى ظل التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ.

وتم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" الجاري تنفيذه بالشراكة مع حكومة هولندا ومنظمة الفاو، والتأكيد على الإستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقاً للبرنامج الزمني المقرر.

كما تم استعراض الإنجازات التي تحققت في مجال التعاون الثنائي تحت مظلة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR، حيث أعرب الدكتور سويلم عن رغبته في استمرار الشراكة العلمية بين مصر وهولندا، مع دراسة إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج لضمان استدامة التعاون البحثي التطبيقي بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات المهمة المطلوب متابعتها والبناء عليها.