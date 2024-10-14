إبراهيم عيسى: الجبنة الريكفورد ليست سلعة استفزازية

كتب- حسن مرسي:

أعرب الإعلامي إبراهيم عيسى عن استيائه من استخدام مصطلح السلع الاستفزازية على بعض الواردات.

خلال برنامجه "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، وصف عيسى واردات الجبن الريكفورد والكحوليات بأنها "سلع كمالية" ضرورية لقطاع السياحة وليست استفزازية كما يصفها البعض.

وأكد مقدم "حديث القاهرة"، أن هذه السلع تشكل جزءاً أساسياً من الخدمات التي يطلبها السياح في مصر، وأن منعها سيؤثر سلباً على قطاع السياحة الذي يعاني أصلاً من العديد من التحديات.

وطالب عيسى الحكومة بإعادة النظر في هذه القرارات، مؤكداً أن حظر السلع الكمالية لن يحل أي من المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد، بل سيزيد من تفاقمها.

وشدد الإعلامي على أن استخدام مصطلح "السلع الاستفزازية" هو في حد ذاته أمر مستفز، مشيراً إلى أن هناك قطاعات واسعة من المصريين تستهلك هذه السلع، وأن الحكومة لا يجب أن تتدخل في اختيارات المستهلكين