إعلان

BBC

تراجع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

10:36 م الإثنين 14 أكتوبر 2024
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    طقس معتدل
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    طقس معتدل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:
أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تراجع درجات الحرارة غدًا الثلاثاء على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره والصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية حار على باقي الأنحاء.

كما حذرت من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 30 درجة، وجنوب الوجه البحري ومدن القناة 29 درجة، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري 27 درجة.

hg

الطقس الأرصاد درجات الحرارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - الداخلية تكشف حقيقة فيديو تجمع مواطنين أمام قسم شرطة الواحات
عاجل| الصحة: 33 مصابًا و12 حالة وفاة في حادث انقلاب أتوبيس بطريق العين السخنة