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الصحة تكشف تفاصيل الوضع الصحي لمصابي حادث انقلاب أتوبيس الجلالة

10:02 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

حادث انقلاب أتوبيس طريق السخنة - الجلالة

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كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس بطريق العين السخنة.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن بيان وزارة الصحة الذي أصدرته منذ قليل أنه بلغ إجمالي عدد المصابين 33 شخصا، تم نقلهم لمجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، بجانب وفاة 12 من مستقلين الأتوبيس.

وأوضح أن الوضع الصحي في المصابين ليس مستقر، هناك الكثير من الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخلات جراحية، والطواقم الطبية تعمل الآن على التعامل مع هذه الحالات.

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