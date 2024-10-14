وزير النقل: سجن وفصل أي موظف سيثبت تعاطيه للمخدرات من أول عينة تحليل

كتب- محمد نصار:

وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بنشر جميع الجزاءات التي يحصل عليها المقصرون في العمل بلوحة الإعلانات العامة برئاسة الهيئة وجميع المناطق التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية وتكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين شهريا أمام الرأي العام وفقا لمبدأ الثواب والعقاب.

وأكد وزير النقل، خلال اجتماع موسع بقيادات السكة الحديد والوزارة، بعد حادث تصادم قطار المنيا، أنه على الكل أن يتسابق في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة خاصة وأن هذه الجرارات والعربات مملوكه للشعب.

وشدد وزير النقل، على أن أي موظف سيثبث تعاطيه المخدرات من أول عينة تحليل سيتم تعرضه للسجن والفصل والغرامة.