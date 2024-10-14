إعلان

BBC

الصحة: 33 مصابًا و12 حالة وفاة في حادث انقلاب أتوبيس بطريق العين السخنة

09:13 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

حادث أتوبيس الجلالة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد مصابي حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع مساء اليوم الإثنين، على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه «الزعفرانة ـ السويس»، إلى 33 مصابا بالإضافة إلى 12 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن المصابين تم نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، في ما يجري متابعة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، من خلال تواجد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، الذي وصل إلى المجمع الطبي، بتكليف من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وتقدم الدكتور خالد عبدالغفار، بأصدق التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية، إثر الحادث الأليم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا التنسيق التام مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، في إجراءات نقل الطلاب المتوفين، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وزارة الصحة والسكان حادث انقلاب أتوبيس طريق العين السخنة طريق الجلالة مجمع السويس الطبي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي انقلاب أتوبيس بطريق العين السخنة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - الداخلية تكشف حقيقة فيديو تجمع مواطنين أمام قسم شرطة الواحات
عاجل| 10 وفيات و28 مصابًا.. النيابة تعاين موقع حادث طريق "السخنة - الجلالة"