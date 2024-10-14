إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر

كتب - محمد سامي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فعاليات الندوة التثقيفية الأربعين التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأشاد الحضور بالمستوى الرفيع الذي ظهرت به الندوة، حيث تضمنت فقرات متنوعة، وعروضًا وثائقية، وشهادات حية من قادة عسكريين شاركوا في حرب أكتوبر، بالإضافة إلى عرض اعترافات للعدو الإسرائيلي بهزيمته خلال الحرب. وقد أكد الحاضرون أن الندوة كانت تجربة متكاملة نجحت في تقديم رؤية شاملة لأحداث الحرب، وعززت من روح الفخر الوطني.

وفي هذا السياق، أعرب أحد الحضور عن إعجابه بالتنظيم قائلاً: "الندوة جاءت بصورة مشرفة ومتكاملة، تعكس حجم الجهد المبذول من إدارة الشئون المعنوية". وأضاف آخر: "العروض الوثائقية وشهادات القادة كانت مؤثرة للغاية، واستطاعت أن تنقل صورة واضحة لعظمة الانتصار المصري."

كما أكد الحضور أن الدور الذي قامت به إدارة الشئون المعنوية لم يقتصر على تنظيم الندوة، بل امتد ليشمل تقديم رؤية تنويرية تسهم في تعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة. وأشادوا بقدرة الإدارة على تقديم الفعالية بصورة تليق بحجم المناسبة الوطنية وتاريخها المجيد.

تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الفعاليات التي تنظمها القوات المسلحة احتفاءً بذكرى حرب أكتوبر، التي تعد رمزًا للصمود والكرامة الوطنية.