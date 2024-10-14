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محافظ السويس يكشف تفاصيل حادث طريق "السخنة - الجلالة"

08:33 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، تطورات حادث طريق السخنة - الجلالة، الذي وقع صباح اليوم، موضحًا أن الحادث أسفر عن 10 وفيات و30 مصابًا منهم حالات خطرة وأخرى متوسطة.

وأشار "الشاذلي"، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن الأتوبيس الذي تعرض للحادث كان قادمًا من طريق الجلالة ومتجهًا إلى العين السخنة، موضحًا أن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على ملابسات الحادث.

ووجهت هيئة الإسعاف بمحافظة السويس، عددًا من سيارات الإسعاف المجهزة للتعامل مع المصابين ونقلهم لمجمع السويس الطبي.

كما دفعت مديرية أمن السويس بقوات لمنطقة الحادث لتيسير وصول سيارات الإسعاف وخروجها من المنطقة بالمصابين.

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