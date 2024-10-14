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اللواء سمير فرج: مخاوف من تحول لبنان إلى غزة جديدة

07:20 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

اللواء سمير فرج

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كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن مصر تقدم دعم كبير لغزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وهو ما ظهر منذ اليوم الأول، من تاقديم المساعدات ورفض التهجير لأهالي قطاع غزة.

قال فرج، خلال لقاء له لبرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، أن هناك مخاوف من تحول لبنان إلى "غزة جديدة"، خاصة بعد إستهداف إسرائيل لقيادات حزب الله خاصة بعد حادث "البيجر".

وتابع المفكر الإستراتيجي، إسرائيل لم تحقق أي من أهدافها المعلنة في حربها على غزة، مؤكدا أن إسرائيل تستهدف المدنيين العزل من النساء والأطفال، فأسرائيل ستسعى خلال الفترة القادمة لتدمير جنوب لبنان.

اللواء سمير فرج لبنان غزة قطاع غزة برنامج الخلاصة حادث البيجر قيادات حزب الله جنوب لبنان إسرائيل
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